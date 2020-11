Corona - Gardasee zweigeteilt: Rote Zote auf westlichem Ufer

Volle Restaurants auf dem venezianischen Teil - Lockdown auf der lombardischen Seite -

Wegen den unterschiedlichen Anti-Covid-Maßnahmen in den norditalienischen Regionen ist der Gardasee in zwei Hälften geteilt. Während auf der lombardischen Seite des Sees, dem westlichen Ufer, ein strenger Lockdown mit geschlossenen Lokalen und Geschäften gilt, herrscht auf der östlichen Seite des Sees, der zur Region Venetien gehört, reger Betrieb mit vollen Restaurants und offenen Cafes.

"Wir haben Glück im Vergleich zu unseren Kollegen auf der anderen Seite des Ufers", erzählt ein Restaurantinhaber in Malcesine, auf der venezianischen Seite des Sees. Während auf der lombardischen Seite des Sees das Fischen nicht zugelassen ist, gilt das Verbot auf dem anderen Ufer nicht. Die Schifffahrtsgesellschaft hat inzwischen die Verbindungen zwischen den beiden Ufern aufs Minimum reduziert.

Die Lokale am Gardasee warten mit Spannung auf die Beschlüsse der Regierung in Rom bezüglich der Weihnachtszeit. Einen endgültigen Beschluss bezüglich der Regeln für die Weihnachtszeit will die Regierung bis 3. Dezember fassen. An diesem Tag läuft die Verordnung aus, mit der in Italien ein "Ampelsystem" aus gelben, orangen und roten Regionen mit unterschiedlichen Restriktionen je nach Risikogruppe eingeführt wurde.