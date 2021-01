In den USA dürfen im Bundesstaat New York Restaurants zum Valentinstag wieder aufsperren. Allerdings darf nur ein Viertel der Kapazität der Lokale ausgenutzt werden, teilte Gouverneur Andrew Cuomo mit. Er rechtfertigte die Lockerung mit einer leichten Besserung der Pandemie-Lage. Der Tag der Verliebten am 14. Februar ist traditionell einer der umsatzstärksten Tage in der amerikanischen Gastronomie.