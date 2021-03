Corona: Gastronomie startet wieder zu Ostern, in Vorarlberg früher

Jugendsport ab Mitte des Monats wieder möglich

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: weitere Details ---------------------------------------------------------------------

Die Regierung hat sich mit den Landeshauptleuten trotz steigender Corona-Zahlen auf leichte Öffnungsschritte verständigt. Demnach wird die Gastronomie outdoor mit Ostern öffnen dürfen. Im April könnte es indoor so weit sein. Zudem soll Jugendsport ab Mitte des Monats wieder erlaubt sein.

Noch warten heißt es für die Kulturszene. Hier peilen Regierung und Landeshauptleute einen Start mit April oder Mai an.

Eine Sondergenehmigung gibt es für Vorarlberg, das derzeit die niedrigsten Fallinzidenzen aufweist. Hier werden "sehr deutliche Schritte" in Kultur, Sport und Gastronomie ab Mitte des Monats möglich sein, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz Montagabend ausführte.

Gleich mit 15. März wird die Gastronomie aufmachen, wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ankündigte. Auch für die Jugend und die Kultur sollen gewissen Öffnungsschritte in Vorarlberg möglich sein. Voraussetzungen seien aber bessere Testmöglichkeiten für Selbsttests.

Voraussetzung für all diese Lockerungen ist, dass es zu keinem exponentiellen Wachstum kommt. Ganz im Gegenteil will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Pandemie bis Ostern sogar bremsen. Dazu sollen regional Maßnahmen in besonders stark betroffenen Regionen gesetzt werden, etwa die Ausreise-Tests, wie man sie schon aus Tirol kennt. Zudem soll am Arbeitsplatz die FFP2-Pflicht ausgeweitet werden.