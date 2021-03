Corona-Gegner wollen maskenfrei in Supermärkte - Polizei vor Ort

Nach Aufruf von Aktivisten in sozialen Netzwerken - Lebensmittelketten in Kontakt mit Behörden - Mehr Sicherheitspersonal im Einsatz

Maskengegner und Corona-Leugner haben in den sozialen Netzwerken einen Aufruf gestartet, am Freitag um 18.00 Uhr österreichweit in Supermarktfilialen "maskenfrei" einkaufen zu gehen beziehungsweise die Masken dort abzunehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ermittelt. Vor Ort wird am Freitag die Polizei vor den Märkten Präsenz zeigen. Die Handelsketten sind mit den Behörden bereits in Kontakt.

"Die Polizei ist informiert und wird vor Ort sein", sagte eine Sprecherin von Spar am Mittwoch zur APA. Die Mitarbeiter in den betroffenen Märkten wissen, was zu tun ist. Sie seien informiert und instruiert.

Auch die Rewe-Gruppe (Billa, Penny, Merkur) hat vorgesorgt. "Nach Bekanntwerden dieser Aktion haben wir die betroffenen Märkte und deren Mitarbeiterinnen entsprechend informiert, Securities organisiert und sind in Kontakt mit der Polizei", sagte ein Sprecher von Rewe Österreich zur APA. Wie aus Beiträgen in Medien und sozialen Netzwerken hervorgehe, beobachte die Polizei die Thematik genau und treffe bereits Vorkehrungen. Unabhängig von der konkreten Situation stellte Rewe klar, sollten Personen sich weigern, eine Maske zu tragen bzw. kein ärztliches Attest zur Befreiung der Tragepflicht vorweisen können, sehe man sich veranlasst, den Zutritt zu den Märkten zu verweigern.

Beim Lebensmitteldiskonter Hofer hieß es zu der angekündigten "Aktion", auf Basis der Hofer vorliegenden Informationen sei eine Meldung an die potenziell betroffenen Standorte sowie die zuständigen Behörden ergangen. Dabei äußerte man auch die Bitte, Mitarbeitenden sowie Kunden die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen.

In Supermärkten müssen FFP2-Masken getragen werden, außerdem gilt der Mindestabstand von zwei Metern. Die Beschäftigten sind angewiesen, auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten, sie müssen die Kunden also darauf hinweisen. Auch Hofer unterstrich noch einmal, dabei selbstverständlich auch die von der Regierung definierten Ausnahmen der Maskenpflicht zu berücksichtigen, wie z.B. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sowie Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske tragen können. Betroffene, die auf die Maskenpflicht angesprochen werden, müssen die Angestellten informieren, wenn gesundheitliche Gründe dagegen sprechen. "Etwaige darüber hinaus gehende Maßnahmen obliegen jedoch einzig den behördlichen Sicherheitsorganen", fügte die Handelsgruppe hinzu.

Der Aufruf der Corona-Gegner wurde unter anderem im Instant-Messaging-Dienst Telegram verbreitet. Zur angegebenen Zeit soll demnach in bestimmten Filialen mehrerer Handelsketten in allen Bundesländern in der Obst- und Gemüseabteilung die Maske abgenommen werden. Die Masken-Verweigerer sollen, so der anonym initiierte Appell, einen "möglichen Rauswurf/Verwarnung/Anzeige friedlich entgegennehmen" und beim nächsten Mal wieder teilnehmen. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sprach von der geplanten Aktivisten-Aktion als einem "Aufruf zum Gesetzesbruch".