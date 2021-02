Corona - Geldstrafen für Autofahrer in England

480 Kilometer zum "Shopping"

Ein angeblicher "Shopping"-Trip über 480 Kilometer in die malerische Cotswolds-Region ist Autofahrern in England teuer zu stehen gekommen. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln erhielten die Insassen eines Wagens eine Geldstrafe.

"Der Fahrer entschuldigte die 300-Meilen-Rundreise damit, dass es sehr schwierig sei, in London einkaufen zu gehen", teilte die Polizei bei Twitter mit und wies per Hashtag auf die Strafe hin: "#£200DayOut" (in etwa: 200-Pfund-Ausflug). Bereits an vergangenen Wochenenden hatte die Polizei in den Cotswolds Dutzende Ausflügler nach Hause geschickt. In England gilt ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen.

In der Großstadt Bristol lösten Beamte mehrere Partys auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einem Fall waren mehr als 50 Gäste zugegen, mehrere Menschen flüchteten. Die Polizei konnte 13 Teilnehmer stoppen, sie mussten je 800 Pfund (907,03 Euro) Strafe zahlen. Außerdem wurde Musikausrüstung beschlagnahmt.

Bei einer Razzia in London ertappten Polizisten insgesamt 30 Menschen in einem illegalen Cannabis-Cafe. Die meisten Männer seien über anliegende Dächer geflüchtet, aber schließlich in einem Hohlraum geschnappt worden, teilte die Polizei mit. Sie erhielten jeweils Strafen wegen Bruchs der Corona-Regeln, außerdem wird wegen Drogenhandels ermittelt. Im Lockdown dürfen sich Menschen nur mit einer Person eines weiteren Haushalts und auch nur im Freien treffen.