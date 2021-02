Corona - Gericht: Ausgangssperre in Niederlanden bleibt vorläufig

Verwaltungsgericht hatte Ausgangssperre für unrechtmäßig erklärt - Regierung legte Berufung ein

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ausgangssperre in Niederlanden bleibt vorläufig doch in Kraft ---------------------------------------------------------------------

Die wegen der Corona-Pandemie verhängte nächtliche Ausgangssperre in den Niederlanden bleibt Medienberichten zufolge doch in Kraft. Nachdem ein Gericht in Den Haag am Dienstag die sofortige Aufhebung der Maßnahme angeordnet hatte, hob ein Berufungsgericht das Urteil am Abend wieder auf, wie der niederländische Fernsehsender NOS berichtete. Die Ausgangssperre von 21.00 Uhr an bleibe damit bestehen. Zumindest bis zum Berufungsverfahren am Freitag.

In dem nun gekippten Urteil hatte der Richter erklärt, bei der Ausgangssperre handle es sich um eine "weitreichende Verletzung" der Bewegungsfreiheit und der Privatsphäre. Dieser ohne Einbeziehung des Parlaments verhängte Eingriff in die Grundrechte sei nicht gerechtfertigt. Gegen das Urteil hatte wiederum die Regierung Berufung eingelegt. Das Verfahren soll nun am Freitag stattfinden.

Die niederländische Regierung hatte die seit 23. Jänner geltende Ausgangssperre erst in der vergangenen Woche bis zum 2. März verlängert. Dabei verwies sie auf die Gefahr durch neue, ansteckendere Varianten des Coronavirus.

Das zwischen 21.00 und 04.30 Uhr geltende Ausgangsverbot hatte vergangenen Monat zu den schlimmsten Ausschreitungen seit vier Jahrzehnten in den Niederlanden geführt. Die Krawalle nach Inkrafttreten der Maßnahme dauerten drei Tage an. Die Polizei ging unter anderem in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Eindhoven mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor, mehr als 400 Menschen wurden festgenommen.

Anfang Februar hatte die Regierung auch den Corona-Lockdown bis zum 2. März verlängert. Bars, Restaurants und nicht lebensnotwendige Geschäfte bleiben geschlossen. Die coronaskeptische Protestgruppe "Viruswahrheit" hatte gegen die Ausgangssperre, die seit dem 23. Jänner gilt, geklagt.

Ministerpräsident Mark Rutte rief die Bürger dringend dazu auf, die Ausgangssperre zu beachten. Die Maßnahme sei dringend notwendig, um die Verbreitung vor allem der ansteckenderen britischen Virusvariante zu stoppen. "Es ist echt wichtig, dass wir unsere sozialen Kontakte so stark wie möglich einschränken", sagte Rutte.