Corona - Gericht kippte bayrisches Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Laut Infektionsschutzgesetz nur an bestimmten öffentlichen Plätzen möglich

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das von der Landesregierung für ganz Bayern verhängte Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt. Nach dem Infektionsschutzgesetz sei nur an bestimmten öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot vorgesehen, entschied das Gericht am Dienstag in München und gab damit dem Eilantrag einer Privatperson Recht. Mit dem pauschalen Verbot in ganz Bayern habe die Landesregierung die Verordnungsermächtigung des Bundesgesetzgebers überschritten.