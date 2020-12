Corona: Gesetzesbasis für Freitesten und Geheilte

Vieles rund um Tests noch offen

Die heute in Begutachtung geschickte Novelle zum Epidemie- und zum Covid-Maßnahmengesetz bildet die legistische Basis für das "Freitesten", um Vorteile im Corona-geprägten Alltagsleben genießen zu können. Privilegiert werden können durch die Gesetzesänderung auch Personen, die während der vergangenen drei Monate eine Infektion überstanden haben. Viele Details bleiben aber noch unklar, da das genaue Regulativ vom Gesundheitsminister per Verordnung festgelegt werden muss.

Klar ist, dass in das so genannte Screening-Programm nun auch der Zweck "Betreten von Betriebsstätten und Besuch von Veranstaltungen" eingeführt wird. Ist der Corona-Test einmal negativ absolviert, muss eine Bestätigung ausgestellt werden. Die wegen der Praktikabilität heikle Frage, wie diese aussehen wird, verschiebt man vorerst nach hinten. Die entsprechenden Bestimmungen werden erst per Verordnung nachgeliefert.

Die Teilnahme ist explizit als freiwillig beschrieben. Freilich geht damit einher, dass man wohl zumindest in einer Übergangsphase an bestimmten Aktivitäten nicht teilnehmen kann. Denn im Covid-19-Maßnahmengesetz wird eine neue Bedingung angefügt, um etwa Betriebsstätten betreten zu können - neben Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Schutz und ähnlichem, nämlich: eine in den vergangenen drei Monaten überstandene Corona-Erkrankung oder ein negatives Testergebnis. Auch hier bleibt Zentrales offen, nämlich welcher Art dieser Test gewesen sein muss. Das soll ebenfalls per Verordnung definiert werden.

Das gleiche Prinzip wird bei den Ausgangsregeln angegeben. Auch hier wird nun klar gestellt, dass Ausnahmen von den Restriktionen nun nicht mehr nur berufliche Zwecke, Erholung, Abwendung von Gefahr, Deckung der Grundbedürfnisse und Betreuung sein können. Ausgenommen werden können laut Gesetz auch jene Personen, die sich eben in den vergangenen drei Monaten von einer Infektion erholt haben oder ein aktuelles Testergebnis vorweisen können. Wieder sollen die Details in einer Verordnung festgelegt werden.

In den Erläuterungen zum Gesetzestext heißt es wörtlich: "Es wird dadurch in ersten Lockerungsschritten die Möglichkeit geschaffen, beispielsweise durch das Vorliegen eines negativen Testergebnisses auf SARS-CoV-2, zusätzliche 'Freiheiten' zu schaffen, die ein langsames und epidemiologisch besser kontrollierbares Öffnen und Lockern sicherstellen." Zudem könne damit zum einen ein rasches Ansteigen der Infektionszahlen nach einem Lock-Down verhindert werden, ferner könnten diese Maßnahme einen wichtigen Zwischenschritt im Falle einer weiteren Schließung darstellen.