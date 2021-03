Corona - Gesuchter Patient mit Brasilien-Variante in London gefunden

Nach tagelanger Suche

Nach mehrtägiger Suche ist in Großbritannien ein mit der brasilianischen Virus-Variante infizierter Patient gefunden worden. Das teilte Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag in London mit. Die nicht näher beschriebene Person aus dem Stadtteil Croydon im Süden der britischen Hauptstadt war vergangene Woche positiv auf die zuerst Brasilien entdeckten Variante des Coronavirus getestet worden.

Sie hatte jedoch bei ihrer Registrierung einen Fehler gemacht und konnte daher von den Behörden nicht kontaktiert werden. In einer großangelegten Suchaktion mit einem 40-köpfigen Team wurde der Patient schließlich ausfindig gemacht. Insgesamt waren vergangene Woche sechs Fälle der in Nord-Brasilien entdeckten Variante P.1 in Großbritannien aufgetaucht, die anderen ließen sich jedoch zurückverfolgen.