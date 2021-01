Corona- Gewessler für praxistaugliche Lösung bei Führerschein-Theorie

Ministerin in "enger Abstimmung" mit Gesundheitsministerium

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich am Dienstag für eine praxistaugliche Lösung bei den Theoriekursen für den Führerschein ausgesprochen. Man sei dazu in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, erklärte sie am Rande einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Am Montag war vom Gesundheitsressort klargestellt worden, dass praktische Führerscheinprüfungen und Fahrstunden trotz Corona-Lockdowns abgehalten werden dürfen.

Anders verhält es sich jedoch mit der Abhaltung von Theorie-Gruppenkursen, diese bleiben verboten. Darauf angesprochen, erklärte Gewessler nun, dass sie mit dem Gesundheitsministerium in Kontakt sei, um eine Regelung zu finden, die so praxistauglich wie möglich sei, aber auch dem Gesundheitsschutz entspricht. Die Fristenläufe seien noch einmal verlängert worden, auch die praktische Prüfungsabnahme sei möglich, betonte sie. Man arbeite intensiv an einer Lösung, es handle sich aber um eine Ausnahmesituation in allen Bereichen.

Für die Einführung des digitalen Führerschein, der für das Frühjahr angekündigt war, nannte Gewessler noch kein Datum.