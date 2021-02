Corona - GKB-"Partner" Bundesheer testet steirisches Bahnpersonal

Wöchentliche Abstrichtests durch Sanitätssoldaten sollen Fahrbetrieb aufrechterhalten helfen

Das Coronavirus bringt eine ungewöhnliche Facette einer langjährigen Partnerschaft zutage: Das Bahn- und Busunternehmen GKB lässt sein Personal von seinem Partnerverband des Bundesheeres, dem in Gratkorn nördlich von Graz stationierten Versorgungsregiment 1, regelmäßig auf Covid-19 testen. So sollen mögliche Infektionen reduziert werden, teilten Graz-Köflacher Bahn und Militärkommando Steiermark am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH ist für den Nahverkehr in der Weststeiermark zuständig - und die Gesundheit der Fahrgäste ihrer Busse und S-Bahnen. Zur Aufrechterhaltung des systemrelevanten Betriebes und zur Verhinderung von Infektionsketten in der Belegschaft der GKB ist die regelmäßige Testung von größeren Teilen des Personals notwendig. Das Versorgungsregiment 1 - seit über zehn Jahren mit dem Verkehrsunternehmen verpartnert - unterstützt die GKB seit 25. Jänner entgeltlich und bietet eine regelmäßige Covid-Testung an.

Die Rachenabstrichtests werden vom Sanitätssoldaten des Versorgungsregiments direkt bei der GKB durchgeführt und ausgewertet. Durch diese interne und niederschwellige Testschiene können potenzielle Verdachts- und Infektionsfälle unter der Belegschaft frühzeitig ausgemacht werden. Die wöchentlichen Screenings erfolgen auf freiwilliger Basis und in der Dienstzeit. Die Testmöglichkeit werde laut Bundesheer häufig genutzt und gut angenommen. Damit werde ein wesentlicher Beitrag zur Aufrechterhaltung des Fahrbetriebs geleistet, sagte GKB-Generaldirektor Franz Weintögl.