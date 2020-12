Corona - Gottesdienste mit Schönborn ab 28. Dezember wieder online

170.000 Mitfeiernde im ersten Lockdown

Ab Montag, 28. Dezember, wenn öffentliche Gottesdienste aufgrund des dritten Lockdowns ausgesetzt sind, werden Eucharistiefeiern mit Kardinal Christoph Schönborn wieder online abrufbar sein. Täglich außer an Sonn- und Feiertagen wird um 8 Uhr eine Messe via Livestream übertragen, berichtete die Kathpress am Dienstag.

Wie schon beim ersten Lockdown werden die vom Wiener Erzbischof zelebrierte Morgenmessen aus der Andreaskapelle im Erzbischöflichen Palais im Internet übertragen. Im Frühjahr erreichten diese in zehn Wochen rund 170.000 Mitfeiernde, auch jenseits der Grenzen Österreichs.

( S E R V I C E: Eine Übersicht über im Fernsehen, Radio oder via Internet übertragene Gottesdienste ist abrufbar auf der Website https://www.katholisch.at/gottesdienste )