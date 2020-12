Corona - Gratis-Test wird in Tirol an 17 Standorten angeboten

Anmeldung online oder telefonisch über Gesundheitshotline 1450 ab Mittwochabend möglich

Das Land Tirol hat am Mittwoch weitere Details zu den ab 19. Dezember in Tirol angebotenen kostenlosen Antigen-Tests bekannt gegeben. Diese sollen an 17 Standorten durchgeführt werden und die Anmeldung wird ab Mittwoch um 17.00 Uhr möglich sein, hieß es. Interessierte können sich entweder online (www.tiroltestet.at) melden oder telefonisch über die Gesundheitshotline 1450.

"Besonders vor den Weihnachtsfeiertagen möchten wir den Tirolerinnen und Tirolern diese Möglichkeit unkompliziert und kostenlos anbieten", sagte LH Günther Platter (ÖVP). Mit dieser Möglichkeit, "hat es jede und jeder Einzelne selbst in der Hand, Verantwortung zu übernehmen", meinte zudem Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Das Angebot soll dauerhaft bestehen, wurde angekündigt.

Die Tests werden in neun Screeningstraßen in Innsbruck, Kufstein, Lienz, Reutte, Schwaz, Kitzbühel, Zams und Imst durchgeführt. In Innsbruck etwa stehen die Screeningstraßen in der Olympiahalle und jene beim Alphotel Innsbruck täglich von 7.00 bis 16.00 Uhr dafür bereit. Zudem werden an ungeraden Kalendertagen zusätzlich in den Bezirken, Reutte, Landeck, Schwaz und Kitzbühel mittels Testbussen Kapazitäten geschaffen, sowie an geraden Tagen in den Bezirken Imst, Innsbruck-Land, Kufstein und Lienz.

Die Auswertung der Antigen-Tests erfolgt wie bereits beim Massentest direkt in der Screeningstraße. Die Verständigung über das Ergebnis erfolgt via SMS oder Anruf. Bei positiven Tests wird der Betroffene automatisch an eine Screeningstraße zugewiesen, in der dann ein PCR-Test durchgeführt wird. Das Angebot richtet sich an Personen, die über sechs Jahre alt sind, keine Symptome zeigen und in den vergangenen drei Monaten nicht positiv auf das Virus getestet wurden. All jene, die Symptome aufweisen, sollen sich weiterhin an die Gesundheitshotline 1450 wenden.