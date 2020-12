Corona - Grazer Advent nun ganz ohne Hütten und Märkte

Märchenwald am Schloßbergplatz, Eiskrippe und Weihnachtsbeleuchtung als Trost - Winterwelt soll zu Weihnachten aufsperren

Nach der am Mittwoch bekannt gegebenen Entscheidung der Bundesregierung wird der Grazer Advent nun ganz ohne Christkindlmärkte und Punschstände über die Bühne gehen. Bis zum Schluss hatten sich die Verantwortlichen für den Adventmarkt startbereit gehalten. Nun werde der Aufbau auf den Plätzen abgebrochen und die Hütten kommen wieder ins Lager. Gesundheit gehe vor und man freue sich auf das Comeback im Jahr 2021.

Citymanager Heimo Maieritsch unterstrich aber: "Viele Highlights vom 'Advent in Graz' gibt es trotzdem. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet bereits, die Eiskrippe (im Landhaushof, Anm.) ist aufgebaut, der Christbaum strahlt am Hauptplatz und der Märchenwald am Schlossbergplatz ist auch gerade im Entstehen. Das sind nur einige der Attraktionen. Es lohnt sich also trotzdem, im Advent die Innenstadt zu besuchen."

Die Winterwelt mit Eislaufplatz soll aller Voraussicht nach zu Weihnachten aufsperren. Am 24. Dezember kann man dann von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr am Karmeliterplatz eislaufen, hieß es in der Aussendung am Mittwoch.