Corona - Grazer Bürgermeister Nagl in Heimquarantäne

Bestätigter Corona-Fall im engsten Familienkreis

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) ist nach einem bestätigten Corona-Fall in seinem engsten Familienkreis nun in Heimquarantäne. Laut einer Aussendung am Dienstag ist er symptomfrei und erwartet am Mittwochnachmittag sein eigenes Testergebnis. Die Amtsgeschäfte werden von ihm bis auf weiteres von zu Hause aus weitergeführt.