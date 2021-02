Corona - Grazer Forschungsgesellschaft Mobilität insolvent

Andritz zog 70-Millionen-Euro-Auftrag in Taiwan an Land Der steirische Anlagenbauer Andritz, der kürzlich die insolvente AE&E Austria übernommen hat, hat einen Auftrag in Höhe von 70 Mio. Euro in Taiwan an Land gezogen. Der Auftrag umfasst die Lieferung einer Glüh- und Beizlinie für Edelstahlwarm- und -kaltband mit einer Jahreskapazität von 350.000 Tonnen.