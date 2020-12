Corona - Grazer SPÖ will 2021 als "Jahr der Solidarität" deklarieren

Maßnahmenpaket vorgestellt, aber noch keine Kostenschätzung

Ein "Jahr der Solidarität 2021" will die Grazer Stadt-SPÖ ausrufen: "Es geht darum, wie wir den Folgen der Corona-Pandemie entgegentreten", sagte Parteichef und Klubobmann Michael Ehmann am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz. Dazu würden Hilfen bei Mieten, für von der Krise getroffene Unternehmer, Kunstschaffende, Schüler oder auch Lehrlinge und Sportvereine zählen. Eine Kostenschätzung bezüglich der Forderungen konnte bzw. wollte man vorerst nicht abgeben.

"Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, vielen fällt Decke auf den Kopf - hier braucht es Taten statt Worte", beschrieb Ehmann die Situation vieler Menschen während der Coronavirus-Krise. 2021 solle deshalb ein Jahr der Solidarität für Graz werden, er wolle dazu alle Gemeinderats-Fraktionen an Bord holen. Es gehe unter anderem auch darum, Unternehmen durch die Krise zu bringen und Jobs in größtmöglicher Zahl erhalten.

Ehmann nannte aus dem umfangreichen Bündel an Maßnahmen einen "Stolz auf Graz-Fonds", mit dem bei einem Start im ersten Quartal 2021 Beteiligungen an Grazer Firmen durch die Stadt möglich sein sollen. Dies würde einen maximal 20 Prozent-Anteil bedeuten, bei maximal einer Million Euro, nach fünf Jahren soll der Ausstieg erfolgen. Voraussetzung dabei: In der Zeit dürften keine Mitarbeiter abgebaut werden. Wobei angestrebt werden sollte, auch private Investoren dafür mit an Bord zu holen.

Eine "Coronacard" sollte in Anlehnung an die Sozialcard der Stadt geschaffen werden, mit einem Start ab 1. Februar 2021. Wer nachweislich durch die Corona-Krise den Job verloren habe (befristet auf ein Jahr), solle dieselben Leistungen wie über die Sozialcard inklusive Heizkosten und Weihnachtsunterstützung (wird im Nachhinein ausbezahlt) erhalten. Die Leistungen der Sozialcard selbst sollten erhöht werden.

Menschen über 50 Jahre und Langzeitarbeitslose könnten bei Stadtunternehmen angestellt werden, in einer Art "Aktion 20.000 light", sagte Ehmann, eventuell im Einsatz beim Contact-Tracing. "Frauen als Heldinnen der Krise sind oft beklatscht, aber wenig bedankt worden. Klatschen zahlt keine Miete", sagte Ehmann, der auch einen erneuten Anlauf für den Gastrogutschein um 50 Euro nahm. "Vor allem zur Förderung des Wirts ums Eck, das käme auf rund sieben Millionen Euro". Bisher gab es da allerdings kein Entgegenkommen der schwarzblauen Stadtregierung.

Gemeinderätin Susanne Bauer forderte, in der Bildung kein Kind zurückzulassen: "Wir erleben hier Hü- und Hott-Maßnahmen, es muss den Anspruch auf Verlässlichkeit für die Eltern geben - Schule muss mit Bildung und Offensein gleichgesetzt werden." Man brauche auch technisch und sicherheitsmäßig "coronafitte Schulen. Erforderliche IT-Geräte, Verbindungsentgelte, Lizenzkosten für Programme, das wird teuer für viele Eltern, da müssen wir Bildungsunterstützung einfordern, praktisch einen Bildungseuro", sagte Bauer.

Mandatarin Anna Robosch griff zwei betroffene Gruppen heraus: Künstler und junge Menschen. "Graz lebt von einer reichen Kunst-, Kultur- und Klubszene, auf die wird vergessen." So könnten 2021 alle Kunst- und Spielstätten in Grazer Hand kostenlos vergeben werden, damit Veranstaltungen stattfinden könnten, wenn diese wieder möglich seien. Bei den jungen Menschen drohe die Gefahr einer verlorenen Generation, Stichworte Matura, Schulabschluss, Lehrlinge. Viele Lehrstellen würden fehlen, es brauche eine Verdoppelung der Lehrstellen in Graz, in erster Linie im Bereich der Stadt.

Ihr Fraktionskollege Ewald Muhr nannte u.a. Wien als Beispiel, das Förderungen fürs Homeoffice anbiete. In Graz könnte die stadteigene CityCom Beratung bei der Anschaffung von Geräten und Strukturen anbieten. Ein Nebeneffekt: Homeoffice verringere auch den Verkehr in der Stadt.

Gemeinderat Gerald Haßler schlug u.a. vor, auch die Wirtschaft in den Außenbezirken zu bewerben: Es gebe da eine starke Innenstadt-Orientierung. Man könnte in der stadteigenen Postille BIG Unternehmen in den Bezirken vor den Vorhang holen. Im Sportbereich sollte auf pompöse Eröffnungs- und Schlussfeiern verzichtet werden, die dafür veranschlagten 2,5 Millionen Euro sollten für Vereine sein.

Ehmann sagte, man wolle einen Antrag auf das Solidaritätspaket auf jeden Fall am 17. Dezember im Gemeinderat einbringen, auch wenn die anderen Parteien auf die Vorschläge nicht reagierten.