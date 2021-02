Corona - Griechenland streicht Lockerungspläne für Großraum Athen

Wegen stark gestiegener Infektionszahlen

Wegen stark gestiegener Infektionszahlen streicht Griechenland die geplante Lockdown-Aufhebung für den Großraum Athen. Die angepeilten Lockerungen könnten nicht wie gedacht in Kraft treten, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Die strengen Corona-Beschränkungen für die Hauptstadtregion Athen, in der die Hälfte der griechischen Bevölkerung lebt, sollten eigentlich am Sonntag enden. Am Dienstag meldeten die Behörden 2.147 Neuinfektionen, etwa die Hälfte davon in der Region Attika rund um Athen, und 22 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.