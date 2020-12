Laut Regierung 55.892 neue Fälle am Silvestertag

Großbritannien hat am Donnerstag einen weiteren Rekord bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Diese liegt Regierungsdaten zufolge bei 55.892 nach 50.023 einen Tag zuvor. Der bisherige Höchststand wurde am Dienstag gemeldet mit 53.135 neuen Infektionen. Weitere 964 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. Die Zahl liegt damit etwas unter den 981 Todesfällen vom Mittwoch. In Großbritannien leben knapp 67 Millionen Einwohner.