Corona - Großbritannien sichert sich weitere 2 Mio. Moderna-Impfdosen

Zugang zu ausreichend Dosen für rund 3,5 Millionen Menschen

Großbritannien hat sich weitere zwei Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffkandidaten von Moderna gesichert, teilte die Regierung am Sonntag mit. Dem jüngsten Vertrag zufolge hat Großbritannien Zugang zu ausreichend Dosen des Moderna-Vakzines für rund 3,5 Millionen Menschen. Insgesamt habe es Zugang zu 357 Millionen Impfstoffdosen von sieben verschiedenen Entwicklern, heißt es in der Erklärung.

"Mit der breiten Palette an Impfstoffkandidaten sind wir bereit, einen Impfstoff einzusetzen, sollte dieser von unserer Arzneimittelbehörde zugelassen werden, angefangen bei denen, die am meisten davon profitieren werden", sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock in der Erklärung.