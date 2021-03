Corona - Großbritannien verlängert Job-Schutzprogramm

Teuerung in Eurozone im September auf 1,1 Prozent gesunken Die Inflation in der Eurozone ist im September auf 1,1 Prozent gesunken, im August betrug sie 1,3 Prozent. Im September 2012 hatte die Teuerung noch 2,6 Prozent betragen. Auch in der gesamten EU ging die Inflationsrate im September gegenüber August von 1,5 Prozent auf 1,3 Prozent zurück, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit.