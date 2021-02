Zwei Tests pro Woche und Person für alle Haushalte mit Schülern

Die britischen Behörden wollen allen Haushalten mit Schülern oder Studenten pro Woche zwei Schnelltests pro Person anbieten. Gesundheitsminister Matt Hancock hat am Sonntag in einer Erklärung auf das vordringliche Ziel der Regierung hingewiesen, wieder die Klassenräume zu füllen. Ab Montag sollen Schnelltest-Kits an mehr als 500 Orten abgeholt werden können. Großbritannien will die Schulen am 08. März wieder öffnen.