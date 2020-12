Corona - Grüne Tomaselli Vorsitzende im RH-Unterausschuss

"Begrüßen Transparenz"

Die Grüne Finanzsprecherin Nina Tomaselli ist zur Vorsitzenden des Rechnungshof-Unterausschusses gewählt worden, das teilte die Fraktion am Freitagnachmittag mit. Die Grünen begrüßen den von SPÖ und NEOS am Vormittag angekündigten Unterausschuss zu Zahlungen und Beschaffungen in Verbindung mit der Corona-Krise, hieß es weiters.

"Wir Grüne stehen für Transparenz, egal ob auf der Oppositions- oder der Regierungsbank. Eine objektive Nachprüfung der Regierungsarbeit wird von uns daher begrüßt", so Tomaselli. Die Abläufe seien zu überprüfen, damit künftig daraus gelernt werden kann, erklärte auch Rechnungshofsprecher David Stögmüller.