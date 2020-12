Corona - GVV Burgenland fordert 70 Millionen Euro Hilfe für Gemeinden

Bund soll vollen Ausgleich für finanziellen Corona-Ausfall leisten

Der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband (GVV Burgenland) hat am Freitag zwei seiner Kernforderungen an den Bund bekräftigt: Es müsse einen vollen Ausgleich des Corona-Einnahmenausfalls der Gemeinden geben und im Rahmen der Soforthilfe des Bundes fordere man für die burgenländischen Gemeinden 70 Millionen Euro für die Liquiditätssicherung, stellte GVV-Präsident Erich Trummer in einer Aussendung fest.

Alle Studien und Prognosen würden mehr als deutlich zeigen, dass es für die Gemeinden enorme finanziellen Folgen der Corona-Krise gebe. Kumuliert österreichweit seien dies - Wien nicht miteingerechnet - in den Jahren 2020 und 2021 fast 2,5 Mrd. Euro.

Sollte es keinen vollen Ausgleich der Einnahmeeinbußen seitens des Bundes geben, werde es durch die fehlenden Einnahmen aus der Kommunalsteuer sowie den Ertragsanteilen für viele Gemeinden kaum mehr möglich sein, den laufenden Betrieb - und somit die Daseinsvorsorge - für die Bürger zu finanzieren, argumentierte Trummer.

An etwaige Investitionen sei derzeit ohnehin in keiner Weise zu denken. Für das Burgenland habe das Finanzministerium, nach dem Ertragsanteilsrückgang von 29 Millionen Euro im Jahr 2020, für das nächste Jahr einen neuerlichen Rückgang von 26 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 festgestellt. Dazu kämen noch jährlich neun Millionen Euro Rückgang bei der Kommunalsteuer, erläuterte Trummer. In Summe hätten also die burgenländischen Gemeinden aufgrund der Covid-Maßnahmen des Bundes mit einem Einnahmenausfall von 73 Millionen Euro zu kämpfen. Das seien durchschnittlich 250 Euro pro Burgenländerin bzw. Burgenländer.