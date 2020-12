Corona - Häftlingsbesuche in Justizanstalten vorerst nicht möglich

Kontakte zu Angehörigen auf Telefonate bzw. Videotelefonie beschränkt - Anwälte und Vertreter von Betreuungsstellen vom Besuchsverbot ausgenommen

Häftlingsbesuche in Justizanstalten sind zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung bzw. zur Vermeidung der Einschleppung des Virus in die Gefängnisse bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt. Wie das Justizministerium auf APA-Anfrage mitteilte, gilt diese Maßnahme bereits seit Inkrafttreten des "harten" Lockdowns, somit seit zwei Wochen.

Ausgenommen vom Besuchsverbot sind Anwälte und Vertreter von Betreuungseinrichtungen, die beim Betreten der Justizanstalten zum Tragen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutzes und dem Beachten des Mindestabstands verpflichtet sind. Um den Kontakt von Insassen zu ihren Angehörigen weiter zu ermöglichen, wird auf Telefonate gesetzt. Verstärkt wird auch Videotelefonie angeboten.

Freigänge sind grundsätzlich gestrichen. Ausgenommen davon sind lediglich Häftlinge, die im Rahmen des gelockerten Vollzugs untertags in Betrieben arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur und Versorgung benötigt werden. Ausgänge sind ebenfalls nicht mehr zulässig, es sei denn in "unbedingt notwendigen Ausnahmefällen", beispielsweise zum Besuch eines Begräbnisses eines nahen Angehörigen. Dabei müssen Präventions- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Neuzugänge in Justizanstalten werden bereits seit Ausbruch der Pandemie auf eine allfällige Erkrankung untersucht und zunächst in isolierten Hafträumen untergebracht. Erst nach zehn Tagen und wenn eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 ausgeschlossen ist, werden sie in normale Hafträume verlegt.