Corona: Hafen Triest hält Krise stand

RoRo-Segment um drei Prozent gestiegen

Der für Österreichs Wirtschaft bedeutende Hafen Triest hält der Coronakrise stand. In den ersten zehn Monaten 2020 kletterte der RoRo-Segment ("Roll on Roll off") um 3 Prozent auf 195.000 Units gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019, teilte der Hafen in einer Presseaussendung am Freitag mit.

Im Container-Bereich wurde ein Rückgang von zwei Prozent auf 638.000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer; Anm.) gemeldet. Der Rückgang sei auf geringerem Container-Verkehr auf Schiffen aus der Türkei zurückzuführen. Beim Bahnverkehr ab dem Hafen Triest wurde ein Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 verzeichnet.

Im Hafen Triest wurde Ende September eine Logistikplattform eingeweiht. Das neu erschlossene Areal, das auf Umschlag von Container- und RoRo-Verkehr ausgelegt ist, nimmt im ersten Quartal 2021 den Betrieb auf. Der Terminal verfügt über einen eigenen Bahnanschluss. Bei der Verwaltung der neuen Plattform wird künftig der Hamburger Hafenlogistikkonzern HHLA mitmischen. Das börsennotierte Unternehmen übernimmt nach Investitionen in Odessa in der Ukraine und Tallin in Estland mit 50,01 Prozent die Mehrheit am Multifunktionsterminal in Triest.

Der Hafen Triest mit altösterreichischer Geschichte profitiert derzeit von beträchtlichen Investitionen in Bahnverbindungen aus den vergangenen Jahren. Dadurch ist seine Wettbewerbsfähigkeit gestiegen. Der Hafen Triest hat den höchsten Warenumschlag aller italienischen Häfen.