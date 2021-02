Corona - Handel und Friseure begrüßen Öffnung ab 8. Februar

Interessenvertreter: Lockdown-Verlängerung für Gastro und Hotellerie dämpft aber Umsätze im Handel - Indirekt betroffene Zulieferer warten immer noch auf Corona-Hilfen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: WKÖ-Präsident Mahrer, IV-Chef-Knill und weitere Reaktionen ---------------------------------------------------------------------

Wirtschaftsvertreter haben sich bis zuletzt für eine Wiedereröffnung des Handels ab 8. Februar stark gemacht. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik und Handelsverband-Obmann Rainer Will begrüßten daher die Entscheidung der Regierung, den Handel unter Auflagen ab 8. Februar zu öffnen. Auch die körpernahen Dienstleister - u.a. Friseure - dürfen mit Einschränkungen aufsperren.

"Damit bekommt der heimische Handel Hilfe zur Selbsthilfe, nachdem aktuell fast ein Drittel der Händler von Zahlungsunfähigkeit betroffen ist", sagte Will in einer ersten Stellungnahme. Auch Trefelik ortet eine "dramatische" Situation bei den Handelsbetrieben, weil diese wegen dem Lockdown "wochenlang gar keine Umsätze" erzielen konnten. Insgesamt zeigte sich der WKÖ-Handelsobmann mit den Lockerungsschritten zufrieden. "Das ist ein erster Schritt zurück in die Normalität", sagte Trefelik am Montagabend zur APA. Für eine hohe Kundenfrequenz würden aber die Gastronomie und der Tourismus fehlen. Die FFP2-Maskenpflicht und die 20-Quadratmeter-Beschränkung pro Person in Geschäften sei "der Preis der Lockerung", so Trefelik.

Die rund 22.500 geschlossenen Geschäfte haben laut Handelsvertretern bereits weitreichende Hygienemaßnahmen implementiert, um ein geordnetes Aufsperren und ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen. Behördlich vorgeschrieben ist u.a. eine Begrenzung auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, um große Menschenansammlungen in Geschäften und Einkaufszentren zu verhindern. Darüber hinaus ist das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend und ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure können mit einem Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, ab 8. Februar wieder in Anspruch genommen werden. Die Obfrau der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk, Renate Scheichelbauer-Schuster, zeigte sich erfreut über die Öffnungsschritte, auch "wenn sie sehr vorsichtig ausfallen": "Es ist ganz entscheidend, den Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine klare Perspektive zu geben."

Auch die Friseurinnen und Friseure freuen sich, nach sechs Wochen coronabedingter Schließung ab 8. Februar wieder aufsperren zu dürfen. Für die Branche mit 9.000 Unternehmen und über 17.000 Beschäftigten sei das "ein großes Aufatmen", sagte Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder am Montagabend zur APA: "Dafür nehmen wir auch stärkere Auflagen in Kauf." Die künftig verpflichtenden Eintritts-Tests, die nicht älter als 48 Stunden sein dürfen, bezeichnete Eder als "sinnvoll".

Bedenken, die Wiedereröffnung der Geschäfte könnte die Corona-Fallzahlen nach oben treiben, hat der Handelsverband-Obmann nicht. "Der Handel ist kein Corona-Hotspot, dafür sind die Aufenthaltsdauern zu gering und der Kundenkontakt zu lose. Auch in den Untersuchungen der AGES konnte keine Clusterbildung in den Geschäften nachgewiesen werden, das Infektionsgeschehen spielt sich vielmehr im privaten Haushaltsbereich ab", zeigt sich Will überzeugt.

Die Verlängerung des Lockdowns für die Hotellerie und Gastronomie habe allerdings einen stark negativen Einfluss auf die Kundenfrequenzen und damit auch auf die Umsätze im Handel. "Viele Betriebe, etwa der gesamte Lebensmittelgroßhandel, haben mit der Schließung von Gastronomie und Hotellerie ihre wichtigsten Kunden verloren und verzeichnen zum Teil massive Umsatzeinbrüche. Diese indirekt vom Lockdown betroffenen Betriebe warten seit Monaten auf die entsprechende Richtlinie und somit auch auf die Auszahlung der Corona-Hilfen", kritisiert Will.

Der Handelsverband geht davon aus, dass die Konsumenten nun die Gelegenheit nutzen werden, Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder Gutscheine und Geldgeschenke einzulösen. "Die Nachholeffekte werden generell unter einem Drittel liegen, da die Lockdown-Dauer eine sehr lange war", so die Einschätzung. Mittelfristig brauche man jetzt ein "Klima der Zuversicht", um den heimischen Handel anzukurbeln, denn die auf mittlerweile fast 15 Prozent gestiegene Sparquote gefährde hunderttausende Arbeitsplätze. Auch der Einkaufszentrenverband Austrian Council of Shopping Places (ACSP) zeigte sich über die Öffnungsschritte unter Auflagen erfreut.

In der Gastronomie müssen die Betriebe noch warten: "Für uns war klar, dass der Februar für uns geschlossen bleiben wird", sagte der Gastronomie-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker, zur APA. "Das ist beim letzten Gespräch mit dem Bundeskanzler klar kommuniziert worden. Die Öffnungsschritte sind mutig, und wir wären da gern dabei gewesen, aber das spielt's eben nicht."

Für die Gastronomie sei jetzt wichtig, dass die Hilfen schnell ausbezahlt werden, vor allem die Umsatzersätze für November und Dezember. Nach aktuellen Angaben aus dem Ministerium seien für November bereits 107.104 Anträge auf Umsatzersatz mit insgesamt 1,998 Mrd. Euro ausbezahlt worden. Für Dezember seien es 97.552 Anträge mit insgesamt 903 Mio. Euro gewesen. "Das entspricht einer Gesamtgenehmigungsquote von 93 Prozent." Bei den noch fehlenden 7 Prozent handle es sich zumeist nur um Verzögerungen. Auch die Hotellerie ist derzeit coronabedingt noch gesperrt. "Auch wenn sich schon abgezeichnet hat, dass der Tourismus nicht bei den ersten Öffnungsschritten Anfang Februar dabei ist: Das schlägt wieder enorm aufs Gemüt", sagte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer.

Am Abend begrüßten weitere Interessensvertreter die Lockerungen: "Die heute bekannt gegebenen ersten Öffnungsschritte im Handel und bei den körpernahen Dienstleistern sind sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich entscheidend für tausende Existenzen in unserem Land", sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer. "Die Betriebe, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Menschen im Land bekommen dadurch endlich die schon so dringend notwendige Perspektive für einen Weg aus der Krise", so Mahrer. Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, zeigte sich ebenfalls mit den Öffnungsschritten für Handel, Schulen und körpernahe Dienstleistungen zufrieden. Nun gebe es "zumindest eine dringend notwendige Perspektive für Menschen und Unternehmen". Wichtig sei außerdem, dass mit Tests und Schichtbetrieb ein Basis-Programm für Bildungseinrichtungen sichergestellt sei. ÖVP-Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger warnte davor, die wiedergewonnenen Freiheiten "nicht leichtfertig" zu verspielen. "Es liegt jetzt an jedem Einzelnen von uns, die Maßnahmen strikt einzuhalten und ein zielgerichtetes Öffnen weiterer Branchen zu ermöglichen", so Egger.

Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser hat nach den angekündigten Öffnungsschritten für Handel und körpernahe Dienstleistungen auch einen Fahrplan für alle anderen Branchen gefordert. "Die eingeforderten und heute angekündigten Öffnungsschritte im Handel und bei den persönlichen Dienstleistern sind für uns ein wichtiger Schritt zurück. Gleichzeitig können sie nur der erste Schritt sein, denn noch sind unzählige Branchen im Lockdown", so Walser. Auch in Niederösterreich hofft man auf weitere Lockerungen. "Die jetzigen Öffnungen sind daher ein geradezu logischer, erster Schritt, dem weitere dauerhafte Öffnungsschritte folgen müssen", so Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.