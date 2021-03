Corona - Handel verurteilt Aktion "maskenfreies Einkaufen"

Für WKÖ-Funktionär Trefelik "Aufruf zum Gesetzesbruch"

Der Handel verurteilt die koordinierte Aktion "maskenfreies Einkaufen", zu der Aktivisten in sozialen Netzwerken für kommenden Freitag österreichweit in Supermarkt-Filialen aufgerufen haben. "Einkaufen ohne Maske stellt eine Gefährdung der eigenen Gesundheit und der anderer Menschen dar", hielt dem Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Mittwoch in einer Presseaussendung entgegen.

Trefelik appellierte an die Konsumenten, beim Einkaufen FFP2-Masken zu tragen: "Das schützt Sie selber und andere Menschen vor Ansteckung." Für ihn stellt die geplante Aktion einen "Aufruf zum Gesetzesbruch" dar, der die Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiter gleichermaßen gefährde.