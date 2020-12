Corona - Hauptausschuss segnet heute Mittag Verordnung ab

Sitzung um 12.30 Uhr

Die Verordnung zur Lockerung des Lockdowns ist fertig und soll noch am heutigen Freitag vom Parlament abgesegnet werden. Dazu tagt um 12.30 Uhr der Hauptausschuss im Großen Redoutensaal in der Hofburg. Mit kommendem Montag nehmen die Volksschulen und Unterstufen wieder den Regelbetrieb auf, der Handel und die Friseure dürfen wieder aufsperren. Die Ausgangsbeschränkungen werden gelockert, sie gelten nur mehr in der Nacht von 20.00 bis 6.00 Uhr.

Ausnahmen gibt es für die Weihnachtsfeiertage und Silvester, da dürfen sich zehn Personen treffen und die Ausgangsbeschränkungen sind aufgehoben, wie die Regierung bereits am Mittwoch bekanntgegeben hat. Im Bildungsbereich wird der Regelbetrieb in Kindergärten, Volksschulen, für die Unterstufe und für Maturaklassen wieder aufgenommen. Kinder ab zehn Jahren müssen dabei in der Klasse Masken tragen. Die Oberstufen und die Unis bleiben weiter im Distance Learning.

Ab Montag dürfen Museen und Bibliotheken wieder öffnen. Kulturveranstaltungen bleiben aber weiterhin untersagt, auch Kinos bleiben zu. Der Indoor-Sport ist weiter nicht erlaubt, Fitnessstudios dürfen nicht betreten werden. Ab 24. Dezember wird Einzel-Outdoor-Sport wie Skifahren oder Eislaufen erlaubt und die Zoos dürfen outdoor ebenfalls wieder öffnen. Gastronomiebetriebe und Hotels müssen bis 6. Jänner geschlossen bleiben.