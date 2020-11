Corona - "Hausliturgie" für Weihachten in Deutschland

Kirchen arbeiten an Broschüre

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wollen heuer eine "Hausliturgie" herausgeben, damit Gläubige in der Coronakrise zuhause Weihnachten feiern können. Die Liturgie sei für jene gedacht, die wegen der Pandemie die Teilnahme an Gottesdiensten scheuten, sagte Matthias Kopp, Sprecher der Bischofskonferenz, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Ein entsprechender Flyer werde vermutlich Ende nächster Woche herausgegeben.

"Darin werden das Weihnachtsevangelium enthalten sein, Weihnachtslieder und zwei Gebete", sagte Kopp. Man könne den weiteren Fortgang der Pandemie und deren Konsequenzen nicht übersehen. "Weihnachten findet statt - in welcher Form auch immer", sagte Kopp. Der Flyer soll im Internet zum Download bereitstehen. Die Katholische Bischofskonferenz will zudem eine halbe Million gedruckter Flyer an die Bistümer weiterreichen.