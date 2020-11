Corona - Heer desinfiziert und übernimmt obersteirisches Pflegeheim

ABC-Abwehr-Truppe sorgt für Desinfektion des Gebäudes in St. Lorenzen im Mürztal - Rund ein Dutzend Diplom-Krankenpfleger des Heeres und ein Pflegedienstleiter betreuen rund 40 Bewohner - BILD

Das Bundesheer wird für einige Zeit die Betreuung der Bewohner eines Pflegeheims im obersteirischen St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) übernehmen. Am Montagvormittag war ein Dutzend Soldaten einer ABC-Abwehreinheit im Einsatz, um das Heim komplett zu desinfizieren, wie ein Offizier der APA auf Anfrage mitteilte. Dann sollen elf Sanitäts-Unteroffiziere - alles diplomierte Krankenpfleger - die Betreuung übernehmen. Für wie lange, müsse noch beurteilt werden.

Die ABC-Abwehr-Soldaten seien mit entsprechendem Gerät bereits im Einsatz, sagte der Pressesprecher des Militärkommandos, Oberst Gerhard Schweiger. Die Situation sei derzeit so, dass von den Heimbewohnern 39 mit dem Coronavirus infiziert seien. Es gebe drei Nichtinfizierte. Ziviles Pflegepersonal sei zwar noch im Einsatz, aber die elf Sanitätssoldaten - darunter ein ausgebildeter Pflegedienstleiter - würden die Rund-um-die-Uhr-Betreuung der betagten Bewohner übernehmen. Für wie lange, hänge von der Situation und der Entwicklung ab. "Das ist zur Zeit noch in Beurteilung. Wir würden nach unserem Einsatz das Heim nahtlos in sozusagen zivile Infrastruktur übergeben", sagte Schweiger.

Neben den Sanitätssoldaten sind auch noch Hilfspersonal und ausgebildete Notfallsanitäter im Einsatz. Die Bundesheer-Angehörigen tragen entsprechende Schutzkleidung und bringen auch entsprechendes Material mit. Wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitgeteilt hatte, seien drei Viertel des Pflegepersonals Covid-19-positiv oder als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.