Corona - Heuer keine Trommelweiber und Narren in der Steiermark

Umzüge und Sitzungen von Faschingsgilden abgesagt - Suche nach Ersatzterminen und kreative Alternativen wie Youtube-Beiträge und "Umtrunk im Gartenhaus"

Der Fasching 2021 in der Steiermark fällt wie auch sonst überall der Corona-Pandemie zum Opfer: Der traditionelle Umzug in der Grazer Innenstadt, der alljährlich im Fernsehen zu sehen ist und tausende verkleidete Menschen anlockt, war seit Wochen zu keinem Zeitpunkt auch nur denkbar - trotz wohl zahlreicher Masken. Bereits der Rathaussturm des Grazer Faschingsclubs, der sonst im November die Faschingszeit einläutet, fand nicht statt - ebenso wenig das "Narrenwecken".

Der traditionelle Ausseer Fasching mit Trommelweibern, Flinserl und anderen bunten Gestalten wird 2021 ebenfalls nicht wie sonst stattfinden. An einen Flinserlumzug im Februar sei in diesem Jahr nicht zu denken, sagen die Veranstalter. Aber man wolle die Tradition 2021 nicht ganz ausfallen lassen. Ein Ersatztermin für einen "verspäteten Fasching" soll gesucht werden.

Besonders betroffen ist die Knittelfelder Faschingsgilde, denn die hätte diesmal das 50-jährige Jubiläum der Vereinsgemeinschaft feiern können. Die Faschingsgilde Liezen indessen erklärte auf ihrer Website: "Leider hat auch uns der hartnäckige Corona-Virus voll erwischt. Wir können leider keine Proben machen, können uns wie so viele andere nicht treffen, so ist es uns nicht möglich, ein Programm zusammenzustellen. Dabei hätten wir so viele tolle Themen, der intelligenzresistente Ex-Präsi Trump (ehemaliger US-Präsident Donald Trump, Anm.) könnte eigentlich schon einen ganzen Abend füllen."

Die Faschingsgilde in Straß in der Südsteiermark plant statt der gewohnten Sitzungen eine Sommerparade im Juli. Die Faschingsgilde in Zeltweg hat das "Narrenwecken" in ganz kleinem Rahmen im November über die Bühne gebracht. Dann zeigte man sich kreativ: Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums wurden seit November wöchentlich auf Youtube Sketche zum Anhören veröffentlicht - "das beste aus 25 Jahren".

Die Faschingsgilde in St. Barbara im Mürztal nahm die notwendigen Absagen standesgemäß mit Humor und postete auf Facebook: "Rosenmontagsumzug 2021: Aufstellung: 11 Uhr, Hausflur. Zugweg: Vom Gäste-WC durch den Flur ins Esszimmer. Dann durchs Wohnzimmer auf die Terrasse. Pause, mit Imbiss. Danach weiter durch den Garten, zurück über die Terrasse, Wohnzimmer in die Küche. Danach: Treppe hoch ins Schlafzimmer, Balkon, Büro, Umkleidezimmer. Kurze Pinkelpause im Bad. Weiter hoch ins Obergeschoss, auf die Terrasse. Dort Zugauflösung um 11.45 Uhr. Danach Umtrunk im Gartenhaus."