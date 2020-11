Corona-Hilfen: Drozda fordert Umsatz-Ersatz auch für Zulieferer

SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda befindet es als "gut, dass die Regierung endlich auf unsere monatelange Forderung nach einem Ersatz für den Einnahmenausfall reagiert und nun eine Entschädigung für den Umsatzausfall durch den Lockdown in Aussicht stellt". Es müsse aber auch sichergestellt werden, dass auch Freischaffende und Zulieferer wie Ton- und Lichttechniker "gleich behandelt und ebenso entschädigt werden".

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hatte zuvor für diese Gruppe eine Sonderförderung in Aussicht gestellt. Drozda verweist unterdessen auf das deutsche Modell: "Analog dazu soll es auch bei uns einen fiktiven Unternehmerlohn von 80 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes auch für die freien Kunst- und Kulturschaffenden sowie für die Zulieferer von VeranstalterInnen geben", so Drozda in Hinblick auf Berufe wie Licht- und Tontechniker oder Maskenbildner. Diese hätten "Null Umsatz, wenn die Veranstaltung ausfällt". Sie seien nicht indirekt betroffen, sondern müssten wie direkt Betroffene behandelt werden.

Dabei gelte es in der konkreten Ausgestaltung zu berücksichtigen, dass Kreativ- und Kulturschaffende "Zeiten haben, in denen sie gar keinen Umsatz machen. Deshalb sollte es die Wahlmöglichkeit geben, dass der Umsatzersatz entweder auf Basis des Novembers 2019 oder des monatlichen Durchschnittsverdienstes des Vorjahres erfolgt", schlägt Drozda vor.

Positiv zu den Erhöhungen und Ausweitungen der Unterstützungs-Fonds äußert sich Gerhard Ruiss, der Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren. Es sei "zu hoffen, dass nun sämtliche von den Schließungen betroffenen Kunst- und Kulturschaffenden wenigstens einen Fonds hinter sich haben, der ihnen den Zeitraum bis in das kommende Frühjahr überstehen hilft. An der derzeitigen Lähmung des Kunst- und Kulturbetriebs ändern diese Maßnahmen nichts, darüber soll sich niemand täuschen, aber sie dienen dazu, den Sturz in die existenzielle Katastrophe zu verhindern." Für die Zukunft werde es "vor allem notwendig sein, andere Voraussetzungen zu schaffen, damit eine solche Krise wie die Corona-Krise nicht den Großteil der Kunst- und Kulturschaffenden ohne jeden Rückhalt erwischt, weil diese gar nicht oder zu schlecht sozial- und arbeitsrechtlich abgesichert sind", so Ruiss in einer Aussendung.