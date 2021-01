Corona-Hilfen - Hahn zu Italien: Bin zuversichtlich

Einreichung der Projekte bis April

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat sich hinsichtlich der Regierungskrise in Italien und dem 750 Milliarden schweren Corona-Wiederaufbaufonds zuversichtlich gegeben. Italien habe im "Laufe der Jahrzehnte einen starken Überlebenswillen gezeigt", sagte Hahn am Dienstag gegenüber Journalisten. Die Pläne betreffend der Corona-Hilfen bezeichneter der EU-Kommissar als "positive Ansätze".

Auch die Ratifizierung durch das nationale Parlament in Rom dürfte seiner Ansicht nach kein Problem sein. In Italien habe die Regierung schon Ende Dezember den Aufbauplan ratifiziert und dem Parlament weitergeleitet, so Hahn. Schlussendlich ging es bei der Regierungskrise nicht um den Wiederaufbaufonds, von dem Italien "sehr stark" profitiere, an sich, "sondern um die Art und Weise, wie die Gelder genutzt werden".

Der letzte Schritt des Zustimmungsprozesses zur Umsetzung des Aufbauplanes ist eine Ratifizierung auf nationaler Ebene. In 23 der 27 EU-Ländern müssen laut Hahn dabei die Parlamente zustimmen, in anderen reicht das Ja der Regierung. Bisher haben Zypern und Kroatien ratifiziert, 17 bis 18 Länder sollen bald folgen.

Bis April können die Länder unterdessen Projekte für den Wiederaufbaufonds einreichen. Bisher liegen dem EU-Kommissar zufolge schriftliche Unterlagen von 16 Ländern im Haus. Der "Reformaspekt" sei dabei jedoch "noch nicht so ausgeprägt, wie wir uns das vorstellen", kritisierte er. Das sei "Gegenstand der Verhandlungen".

Österreich, dem rund drei Milliarden Euro aus dem Fonds zustehen, hat seine Projekte noch nicht eingereicht. Allerdings, so Hahn, rechne er aus dieser Ecke mit keinen Problemen, da die Vorhaben dem Vernehmen nach wie erwünscht auf den Green-Deal und auf Digitalisierung fokussiert sein werden.

Sind alle Projekte der Mitgliedstaaten bis April eingereicht, will die EU-Kommission binnen zwei Monaten eine Begutachtung durchführen. Mit einer positiven Stellungnahme der EU-Behörde wandert das Thema in den Rat, der allerdings keine Veto einlegen darf, sondern nur den Reformplan eines spezifischen Landes diskutieren kann.