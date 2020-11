Corona-Hilfen - Mittel-Erhöhung für Kärntner Wirtschaftsförderung

Beschluss der Landesregierung für Dienstag geplant

Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds KWF soll wegen der Coronaviurs-Pandemie aufgestockt werden. Das kündigte Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung an. Unternehmen sollen über den Stabilisierungsfonds "frisches Kapital" bekommen, um damit Kriterien für Bundesförderungen zu erfüllen. Der Finanzrahmen des KWF werde zur Bedeckung des Stabilisierungsfonds für 2020 von 22,16 auf 43,58 Mio. Euro erhöht, 2021 kommen 11,2 Mio. Euro dazu.

Ein entsprechender Regierungsakt soll am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung behandelt werden. Der Stabilisierungsfonds bietet Unternehmen verschiedene Hilfen, etwa Beratung über Darlehen, aber auch Beteiligungen und Zuschüsse. Die Unternehmen zeigten großes Interesse, hieß es vom KWF, das Antragsvolumen habe sich seit dem Bewerbungsstart im September vervielfacht. Gesamt stehen für 2021 und 2020 im KWF 75,2 Mio. Euro für die Wirtschaftsförderung zur Verfügung.