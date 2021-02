Corona-Hilfen - SPÖ Burgenland kündigt Investitionsprogramm an

Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigte geplant - Klubobmann Hergovich: Einziges Bundesland mit Plus bei Beschäftigung

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag ein Investitionsprogramm mit Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung angekündigt. Damit will man in der Coronakrise die "heimische und regionale Wirtschaft beflügeln", sagte Klubobmann Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Geplant seien Investitionen von mehreren Millionen Euro, um dafür zu sorgen, dass "Menschen in Beschäftigung bleiben und in Beschäftigung kommen".

Trotz Krise sei die Beschäftigung im Burgenland derzeit vergleichsweise gut, meinte Hergovich. "Wir sind das einzige Bundesland mit einem leichten Zuwachs." Vom Bund fordert er die Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende des Jahres - "sonst verdoppelt sich die Zahl der Arbeitslosen auf einen Schlag", meinte Hergovich. Zu der Debatte rund um die Forderung der SPÖ Burgenland nach einem Zuwanderungsstopp in der Coronakrise sagte er: "Wenn das dazu beigetragen hat, dass erkannt wird, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist, dann ist das schon in Ordnung."

Hergovich zog außerdem eine positive Bilanz über das erste Jahr der SPÖ-Alleinregierung. Er hob unter anderem den Mindestlohn, der auch in den Gemeinden eingeführt wird, die Anstellung der pflegenden Angehörigen und die Biowende hervor, die allesamt schon vor der Wahl auf Schiene gebracht wurden und nun ausgeweitet werden. Außerdem habe die SPÖ die Minderheitenrechte ausgeweitet. Insgesamt seien 115 Gesetze im Landtag beschlossen worden, bis auf drei alle mit einer oder mehreren anderen Parteien, so Hergovich.