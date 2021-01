Corona - Höchste Übersterblichkeit in der Steiermark

Um fast 15 Prozent mehr Todesfälle als 2015-2019

Am höchsten war die Übersterblichkeit im Vorjahr in der Steiermark. Das geht aus den von der Statistik Austria veröffentlichten Todesfallzahlen auf Länderebene hervor. Demnach sind in der von der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Steiermark fast 15 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 (siehe Tabelle). In Tirol, Vorarlberg und Kärnten waren es 13 Prozent mehr.

2020 2015-19 Anstieg (in %) Österreich 90.123 81.288 10,9 Burgenland 3.514 3.289 6,8 Kärnten 6.760 5.983 13,0 NÖ 18.454 17.098 7,9 OÖ 14.688 13.268 10,7 Salzburg 5.103 4.486 13,8 Steiermark 14.353 12.529 14,6 Tirol 6.693 5.909 13,3 Vorarlberg 3.324 2.938 13,1 Wien 17.234 15.788 9,2 Quelle: Statistik Austria, Vorläufige Ergebnisse ohne Auslandssterbefälle