Corona - Höchststand an Patienten in Kärntner Spitälern

389 Covid-Patienten im Krankenhaus - 13 Tote seit Sonntagfrüh

Die Kärntner Spitäler haben am Montag einen neuerlichen Höchststand an Corona-Patienten verzeichnet. Insgesamt brauchten 389 Covid-Kranke einen Krankenhausplatz - 355 Normalbetten, sechs Beobachtungsbetten und 28 Intensivbetten waren belegt, teilte der Landespressedienst mit. Bei 215 gemeldeten Neuinfektionen aus PCR-Tests und 48 positiven Antigentests sank die Anzahl der aktuell Coronavirus-infizierten Menschen in Kärnten auf 4.014.

Gestiegen ist die Anzahl der Kärntner Todesopfer. Am Wochenende wurden 16 Todesfälle gemeldet, am Montag weitere 13. Insgesamt sind damit in Kärnten 132 Menschen mit bzw. am Coronavirus gestorben.