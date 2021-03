Corona - Höhere Schulen in Slowenien öffnen für alle Schüler

Ab Montag kehren auch restliche Schüler zum Präsenzunterricht zurück - Start der landesweiten Impfung für Lehrer und Kindergartenpädagogen

In Slowenien beginnt am Montag auch für die Schüler in höheren Schulen wieder der Präsenzunterricht. Die restlichen 54.000 Schüler kehren somit nach fast fünf Monaten Distanzunterricht in die Schulen zurück. Für sie wird es Schichtbetrieb geben, gab Bildungsministerin Simona Kustec am Donnerstag bekannt. Nächste Woche beginnt auch die landesweite Impfung von Lehrern und Kindergartenpädagogen.

In den höheren Schulen kehrten Mitte Februar bereits die Abschlussklassen sowie Schüler von Berufsschulen in die Klassenzimmer zurück. Davor hatten Schüler mit einem landesweiten Boykott des Video-Unterrichts und Kundgebungen die Schulöffnung gefordert. In Maribor bestrafte die Polizei mehrere Schüler, die Anfang Februar am Protest teilnahmen, mit Geldstrafen von je 400 Euro wegen Verstoß gegen das Versammlungsverbot, minderjährige Schüler bekamen eine Gerichtsvorladung. Das Vorgehen der Polizei stieß auf heftige Kritik der Öffentlichkeit.

Auch in den Pflichtschulen gibt es seit Mitte Februar wieder Präsenzunterricht für alle Schüler. Die Regierung führte nun die Maskenpflicht für Oberstufen (6. bis 9. Klasse) ein. Während bisher die Schutzmaske nur in Fluren und Gemeinschaftsräumen getragen werden musste, werden ältere Schüler sie nun auch während des Unterrichts in ihren Klassenzimmer tragen müssen.

Nächste Woche startet laut Bildungsministerin die Massenimpfung von Beschäftigten in Schulen und Kindergärten. Zunächst sollen die über 50-Jährigen an die Reihe kommen, hieß es. Den Plänen zufolge wird ihnen der AstraZeneca-Wirkstoff verabreicht. Für Lehrer und Erzieher gilt derzeit eine wöchentliche Testpflicht.