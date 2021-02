Corona - Hohe Inzidenz: PCR-Tests in fünf Osttiroler Gemeinden

Am kommenden Wochenende - Sieben-Tages-Inzidenz von 279 im Bezirk Lienz - Aber keine bestätigten Mutationen in Osttirol

In Osttirol sind die Bewohner von fünf Gemeinden am kommenden Wochenende aufgerufen, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Grund dafür ist ein "erhöhtes Infektionsgeschehen" im Bezirk Lienz, teilte das Land am Mittwoch mit. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 279 - also im österreichischen Bezirksvergleich am zweiten Platz. In Osttirol gebe es aber keine bestätigten Mutationen des Coronavirus, berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

"Deshalb ist diese Testaktion auch nicht eins zu eins mit den letzten Massentestungen in der Gemeinde Jochberg sowie den Bezirken Kitzbühel und Schwaz zu vergleichen. Dennoch herrscht ein vergleichsweise intensives Infektionsgeschehen, dem wir auf den Grund gehen wollen", meinte er. Dies betreffe vor allem die Gemeinden Matrei in Osttirol, Nußdorf-Debant, Kals am Großglockner, Oberlienz und St. Johann im Walde, hier gebe es "auffällige Inzidenzwerte".

"Alle positiven PCR-Testungen werden im Detail auch auf mögliche Auffälligkeiten im PCR-Profil geprüft", sagte Rizzoli. Die Anmeldung für einen kostenlosen Test erfolgt über die Homepage www.tiroltestet.at oder die Gesundheitshotline 1450. Im Bezirk Lienz, indem rund 49.000 Menschen leben, waren mit Stand Mittwoch 233 Menschen corona-positiv.