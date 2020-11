Corona - Hunderte protestieren in Genf gegen Schließung von Läden

Demonstration war nicht bewilligt

Mehrere Hundert Personen sind am Samstag in Genf auf die Straße gegangen, um gegen die Schließung der Läden als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu protestieren. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl bei der unbewilligten Demonstration auf 600 bis 700.

Zwar sei der Verkehr in der Innenstadt behindert worden, es sei aber zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte der Genfer Polizeisprecher Alexandre Brahier gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bereits am Freitagabend hatte eine Mehrheit der Commission Législative im Genfer Großen Rat an den Staatsrat appelliert, die Anordnung zur vorübergehenden Schließung der meisten Geschäfte zu überdenken.