Einen neuerlichen Höchststand an Patienten hat es am Freitag auf den Covid-Stationen der Spitäler in Kärnten gegeben. 441 Patienten brauchten eine Krankenhausbehandlung, 37 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Zwölf Corona-Infizierte sind innerhalb von 24 Stunden gestorben. Die Anzahl der Neuinfektionen blieb weiter hoch: 553 Infektionen wurden mittels PCR-Test diagnostiziert, weitere 112 Covid-Kranke bekamen ihre Infektion mittels Antigentest bestätigt.