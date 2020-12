Corona - Impfstart in Niederösterreich auf Sonntag vorgezogen

Beginn um einen Tag früher als geplant - Auftakt in Pflegeheimen und Kliniken

Der Auftakt der Impfungen gegen das Coronavirus wird in Niederösterreich bereits am Sonntag und somit einen Tag früher als ursprünglich geplant stattfinden. "Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist das eine sehr gute Nachricht", hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag in einer Aussendung fest. Die ersten Vakzine sollen in Pflegeheimen und Kliniken zur Anwendung kommen.

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, berichtete Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Man werde nun "mit einem klaren und koordinierten Stufenplan" vorgehen, so LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).