Corona-Impfung - Auch tschechischer Premier Babis fliegt nach Israel

"In den nächsten Tagen"

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist auch der tschechische Regierungschef Andrej Babis im Begriff, im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen nach Israel zu fliegen. Die Reise werde "in den nächsten Tagen" stattfinden, bestätigte Babis gegenüber dem tschechischen Nachrichtenportal "SeznamZpravy.cz". Der ursprüngliche Plan sei der morgige Donnerstag gewesen, gleichzeitig mit Kurz und der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen, so Babis weiter.

Israel habe sich allerdings "angesichts der strengen Maßnahmen" entschlossen, dem Tschechen einen "Sondertermin" zu geben. In der tschechischen Delegation sollen auch Vakzin-Experten mitreisen.

Laut Babis ist einer der Ziele seiner Reise nach Israel, eine Lizenz für die Produktion eines Corona-Vakzins zu erhalten. Der Besuch hänge gleichzeitig nicht damit zusammen, dass die tschechische Regierung am Montag beschlossen hat, das 2020 gestoppte Projekt der Entwicklung eines tschechischen Corona-Vakzins wieder fortzusetzen, so Babis. Die Entscheidung, die eigene Impfstoffentwicklung wieder aufzunehmen, war von mehreren Experten kritisiert worden.

Tschechien hat sehr gute Beziehungen mit Israel, was auch darauf zurückzuführen ist, dass es am 1. März in Jerusalem eine "Dienststelle" der an sich in Tel Aviv ansässigen Botschaft eröffnet hat. Israel schenkte Tschechien dafür 5.000 Dosen der BionTech/Pfizer-Vakzine. Stark pro-israelisch ist vor allem Staatspräsident Milos Zeman ausgerichtet, der sich sogar für die Übersiedlung der gesamten tschechischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ausgesprochen hatte.

Jerusalem wird von Israel selbst als seine Hauptstadt angesehen, dies wird jedoch von den meisten Stadt nicht anerkannt, weil der Osten Jerusalems mit der Altstadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 von Israel besetzt wurde. Im Dezember 2017 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump Jerusalem in einem aufsehenerregenden Akt als Hauptstadt Israels anerkannt und später auch die US-Botschaft dorthin übersiedelt.