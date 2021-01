Corona-Impfung - Probleme bei Online-Anmeldung in OÖ behoben

"Kurzfristig aufgetretener Applikationsfehler"

Nach anfänglichen Problemen ist Freitagnachmittag die Online-Anmeldung für die Corona-Impfung für Über-80-Jährige verspätet an den Start gegangen. Grund für die Verzögerung sei ein kurzfristig aufgetretener Applikationsfehler gewesen, so Carmen Breitwieser, Leiterin des Krisenstabs. "Wir entschuldigen uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

Statt um 14 Uhr konnte man sich schließlich ab kurz vor 17 Uhr online auf der Website www.ooe-impft.at anmelden. Die Mitarbeiterzahl an der Telefon-Hotline (+43 732 7720 78 700), wo man sich ebenfalls anmelden kann, war nach den Online-Problemen auf 170 Personen aufgestockt worden. Das habe geholfen, "den enormen Andrang bei den Anmeldungen zu bewältigen, auch wenn es immer wieder zu Wartezeiten kommen kann", so Breitwieser. Die Telefon-Hotline ist am Freitag noch bis 20 Uhr und am Wochenende jeweils von 8 bis 18 Uhr besetzt.