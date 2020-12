Corona - Impfungen in Deutschland sollen am 27. Dezember beginnen

Vorbehaltlich Zulassung durch die EU

In Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember beginnen. Gesundheitsminister Jens Spahn habe die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) über die Zulassung und Zulieferung des Impfstoffes von BioNTech informiert, teilte die Stadt Berlin am Mittwochabend mit. "Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27. Dezember als Starttermin", hieß es. Insbesondere solle mit der Impfung in Pflegeheimen begonnen werden.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfahren, dass der Schritt vorbehaltlich einer Zulassung am 23. Dezember durch die EU und einer anschließenden Prüfung der Chargen durch das Paul-Ehrlich-Institut sei. BioNTech entwickelt seinen Impfstoff zusammen mit Pfizer.