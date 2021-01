Corona - In der Steiermark starten Antigen-Tests wieder am 11. Jänner

Anmeldungen ab 11. Jänner in der Früh - Testungen gehen zu Mittag in Graz, Gleisdorf, Judenburg, Liezen, Leibnitz und Bruck/ Mur wieder los - Ab 22. Jänner an insgesamt 22 Standorten

Die nächsten flächendeckenden Covid-19-Testungen in der Steiermark starten am kommenden Montag (11. Jänner) vorerst an sechs Standorten. Ab 22. Jänner wird das Angebot zu den kostenlosen Antigen-Tests um 16 weitere Standorte erweitert, teilte das Land am Freitag per Aussendung mit. Anmeldungen sind ebenfalls ab dem 11. Jänner sowohl über das Anmelde-Tool des Bundes, als auch telefonisch unter der Hotline 0800/220 330 möglich.

Die Tests starten zunächst am kommenden Montag zu Mittag in den auch schon vor Weihnachten 2020 geöffneten und vom Österreichischen Bundesheer betriebenen Standorten: Leibnitz Schulzentrum, Graz Messehalle A, Gleisdorf Forum Kloster, Bruck an der Mur - Hannes Bammer-Sporthalle, Judenburg Lindfeldhalle und Liezen Ennstalhalle. Testmöglichkeiten gibt es von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Bis zum 22. Jänner werden Standorte in Deutschlandsberg, Voitsberg, Bad Radkersburg, Feldbach, Fürstenfeld, Weiz, Hartberg, Eisenerz, Mariazell, Mürzzuschlag, Leoben, Bad Aussee, Murau, Schladming, Unterpremstätten - Zettling und in Gratkorn eingerichtet und von einem Unternehmen betrieben, wie es vonseiten des Landes hieß. Hier ist die Terminbuchung noch nicht möglich.

Ab 25. Jänner soll das Testangebot an den insgesamt 22 Standorten in den regelmäßigen Dauerbetrieb bis 31. Mai 2021 übergehen.