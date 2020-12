Corona - In Indien gehen die Infektionszahlen zurück

Zahl der aktiv Erkrankten am niedrigsten Stand seit 23. Juli

In Indien gehen die bekannten Corona-Zahlen zurück. Wurden im September noch an mehreren Tagen mehr als 90.000 Neuinfektionen erfasst, werden seit mehr als drei Wochen weniger als 50.000 neue Fälle pro Tag gemeldet, wie Daten des indischen Gesundheitsministeriums und der John-Hopkins-Universität (JHU) zeigen. Das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land in Südasien verzeichnet in absoluten Zahlen nach den USA die meisten Corona-Fälle - konkret rund 9,5 Millionen.

Zuletzt gab es in Indien den offiziellen Daten zufolge fast 429.000 aktive Corona-Infektionen - der niedrigste Stand seit 23. Juli, wie das indische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Experten warnen jedoch, dass die Fallzahlen bald wieder steigen könnten. Seit Tagen demonstrieren Tausende Bauern - oft ohne Masken - gegen neue Marktliberalisierungsgesetze. Sie befürchten, dass sie zu einem Preiszerfall für ihre Waren führen. Gespräche zwischen Bauern- und Regierungsvertretern waren bisher erfolglos.