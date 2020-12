Corona - In Kärnten Antigentests für Heimbesucher beim Roten Kreuz

Telefonische Voranmeldung in den Bezirksstellen nötig

Die Möglichkeit, an den Weihnachtsfeiertagen Angehörige in Alten- und Pflegeheimen zu besuchen, ist gekoppelt an einen negativen Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat nun mit dem Roten Kreuz vereinbart, dass Besucher auch an den Feiertagen getestet werden können. Das gab Kaiser am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Die Feiertagslage würde es den Menschen sehr schwierig machen, zu einem Antigentest zu kommen und dabei die 24-Stunden-Frist einzuhalten, sagte Kaiser. Daher habe man mit dem Roten Kreuz eine Lösung gefunden. Kaiser: "Damit sind Besuche in der hochsensiblen Weihnachtszeit möglich und sorgen für Sicherheit und Gewissheit bei Besuchern, Bewohnern und den Mitarbeitern in den Heimen."

Die Antigen-Schnelltests werden von 25. bis 27. Dezember in allen Bezirksstädten Kärntens in den Teststraßen des Roten Kreuzes durchgeführt. Die Besucher von Angehörigen können sich für einen Antigen-Schnelltest ab dem 24. Dezember von 7.00 bis 19.00 Uhr unter der Telefonnummer 14844 anmelden. Das gleiche Procedere gilt für die kommenden Tage bis inklusive 27. Dezember.

Bei dieser Anmeldung muss man sich registrieren und auch Heim und Namen der Angehörigen bekannt geben, die man besuchen will. Die Durchführung der Tests ist aufgrund der Kapazitäten zeitlich limitiert und ausschließlich nach telefonischer Anmeldung für Heimbesucher möglich. Getestet wird in den Bezirken in diesen vier Tagen von 11.00 bis 12.00 Uhr, in Klagenfurt und Villach zusätzlich von 14.00 bis 16.00 Uhr.