Corona - In Kärnten derzeit 37 Alten- und Pflegeheime betroffen

Prettner: Mit dem Besuchsverbot am "Maximalprogramm" der Schutzmaßnahmen

In Kärnten sind aktuell 37 der 73 Alten- und Pflegeheime von Covid-19-Infektionen betroffen. Das sagte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) am Montag auf Anfrage der APA. Das sei aber eine Momentaufnahme, die Situation könne sich binnen weniger Stunden ändern. Die Schutzmaßnahmen noch weiter zu verschärfen, sei de facto nicht mehr möglich, "mit dem Besuchsverbot sind wir am Maximalprogramm", so Prettner.

Im Frühjahr hatte es in den Kärntner Heimen keinen einzigen Coronafall gegeben. Dass es im Herbst derartig viele Infektionen gegeben hat, führt Prettner darauf zurück, dass "das Virus überall ist, in allen Bevölkerungsschichten, Alters- und Berufsgruppen". Die relative Ruhe in den Sommermonaten habe wohl dazu geführt, dass die Menschen die Sache nicht mehr so ernst genommen hätten.

Wenn das Virus einmal in einem Heim angekommen sei, könne man eine Ausbreitung nur ganz schwer verhindern, sagte die Gesundheitsreferentin: "Das geht, wenn es vielleicht nur ein oder zwei Fälle sind, die man isolieren kann, ansonsten ist es fast unmöglich." Zusätzliche Probleme gebe es etwa mit Demenzpatienten, die nicht in ihren Zimmern blieben. "Die wandern überall herum, und das hat dann natürlich Auswirkungen." Die Lage in den Kärntner Heimen sei aber derzeit nicht kritisch. Prettner: "Es gibt viele Heime, wo nur ein oder zwei Fälle aufgetreten sind." In den beiden Klagenfurter Heimen, wo das Virus vor einigen Wochen besonders schlimm gewütet hatte, habe sich die Situation inzwischen deutlich gebessert. Dort gebe es zur Zeit nur je einen Infektionsfall.

Für diese Woche kündigte Prettner eine neuerliche Videoschulung in Sachen Hygiene mit den Heimverantwortlichen an. Dazu soll die Testfrequenz von bisher einmal die Woche auf zweimal erhöht werden. Wenn das Besuchsverbot wieder aufgehoben wird - vermutlich frühestens in ein bis zwei Wochen - werde es ein neues Besuchsmanagement geben: "Da wird es strenge Kontrollen geben, damit die Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden."